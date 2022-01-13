ŠKODA AUTO подвела итоги продаж за 2021 год

В 2021 году, несмотря на пандемию COVID-19 и кризис с поставками полупроводников, ŠKODA AUTO передала клиентам 878 200 автомобилей по всему миру. Успешно стартовали продажи электрического ENYAQ iV, который был доставлен почти 45 тысячам покупателей. Благодаря новому KUSHAQ компания ŠKODA AUTO также добилась значительного роста в Индии. Компания ожидает постепенного улучшения ситуации с поставками полупроводников во второй половине 2022 года и планирует, что стимулом продаж станут новые модели, в частности – ENYAQ COUPÉ iV и обновленный KAROQ.

Глава Правления ŠKODA AUTO Томас Шефер подчеркивает: «2021 год был одним из самых сложных в истории ŠKODA AUTO. Пандемия COVID-19 и нехватка полупроводников значительно замедлили наш рост. Благодаря гибкости и находчивости команды ŠKODA, а также тесному сотрудничеству с нашим социальным партнером KOVO и поставщиками, нам удалось успешно управлять компанией в течение года и добиться достойных результатов. Мы ожидаем постепенного улучшения ситуации с поставками полупроводников во второй половине года. Я смотрю вперед с уверенностью; у нас есть много новых продуктов в разработке, в том числе ENYAQ COUPÉ iV, мы видим высокий спрос со стороны клиентов, и наша команда отлично мотивирована. В долгосрочной перспективе компания имеет все шансы стать сильнее в результате процесса трансформации благодаря стратегии NEXT LEVEL».

Мартин Ян, член Правления ŠKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг, добавляет: «Пандемия COVID-19 и нехватка полупроводников привели к увеличению сроков поставки в прошлом году. Я хотел бы выразить благодарность нашим клиентам за доверие к бренду ŠKODA и нашим дилерам за их невероятную самоотдачу в эти трудные времена. Наша продукция пользуется спросом во всем мире, и он продолжает расти благодаря таким моделям, как ENYAQ iV и новая FABIA. Теперь, когда мы вступаем в новый год, мы набираем обороты: обновленные версии наших самых продаваемых кроссоверов KODIAQ и KAROQ, а также новый ENYAQ COUPÉ iV — отличные продукты, и я убежден, что они получат признание наших клиентов».

В Западной Европе ŠKODA AUTO поставила 409 000 автомобилей в 2021 году, что на 5,9% меньше по сравнению с предыдущим годом (январь-декабрь 2020 года: 434 500 автомобилей). В декабре поставки составили 34 200 автомобилей (декабрь 2020 года: 41 700 автомобилей).

В Центральной Европе ŠKODA AUTO поставила в общей сложности 164 100 автомобилей с января по декабрь 2021 года, что на 9,8% меньше, чем в предыдущем году (январь-декабрь 2020 года: 181 900 автомобилей). В декабре бренд зафиксировал 12 200 поставок, что на 16,5% меньше по сравнению с тем же месяцем 2020 года (декабрь 2020 года: 14 600 автомобилей).

В Чешской Республике — внутреннем рынке ŠKODA AUTO — поставки с января по декабрь 2021 года сократились на 4,0% до 79 900 автомобилей (январь по декабрь 2020 года: 83 200 автомобилей). В декабре автопроизводитель поставил на этот рынок 6 700 автомобилей (декабрь 2020 г.: 7 100 автомобилей; -5,0%).

В Восточной Европе, за исключением России, ŠKODA AUTO поставила клиентам 35 800 автомобилей (январь-декабрь 2020 г.: 39 400 автомобилей; -9,2%). В декабре поставки упали на 39,9% до 2500 автомобилей (декабрь 2020 года: 4200 автомобилей).

В Украине ŠKODA с 2016 года стабильно занимает 4-ю позицию по объемам продаж с долей рынка 6% по итогам 2021 года. Бессменным лидером в своем классе остается OCTAVIA (доля 39,0%). Также первое место в классе за FABIA (доля 36,3%, прирост продаж +90%). Флагманский кроссовер KODIAQ занял в классе вторую позицию с долей 22,7%, продажи в сравнении с 2020 годом остались на том же уровне. Наибольший рост отмечен у моделей KAMIQ (+293%), SCALA (+117%), KAROQ (+78%). В целом продажи автомобилей ŠKODA в Украине по сравнению с 2020 годом выросли на 21%.

В 2021 году чешский автопроизводитель поставил в Китай 71 200 автомобилей. Это соответствует падению на 58,8% (январь-декабрь 2020 года: 173 000 автомобилей). В декабре ŠKODA зафиксировала 7 500 поставок в этом регионе (декабрь 2020 г.: 16 500 автомобилей; -54,6%).

В Индии ŠKODA AUTO добилась значительного роста в 2021 году после запуска модели KUSHAQ, которая была разработана специально для этого рынка. Всего в регионе было поставлено 22 800 автомобилей (с января по декабрь 2020 года: 10 900 автомобилей; +108,9%). В декабре 2021 г. поставки составили 3 500 автомобилей (декабрь 2020 г.: 1 400 автомобилей; +156,2%).

ŠKODA AUTO также заявляет об обнадеживающем росте в остальном мире: с января по декабрь 2021 года поставки автомобилей выросли на 20,6% до 85 000 единиц (с января по декабрь 2020 года: 70 500 автомобилей).

Поставки ŠKODA AUTO в 2021 г. (в единицах, округлено, по моделям; +/- в процентах по сравнению с 2020 г.):

ŠKODA OCTAVIA (200 800; -22.0%)

ŠKODA KAMIQ (120 700; -6.1%)

ŠKODA KAROQ (119 200; -13.2%)

ŠKODA FABIA (99 100; -6.0%)

ŠKODA KODIAQ (98 600; -25.1%)

ŠKODA SUPERB (66 100; -23.2%)

ŠKODA RAPID (63 700; -20.1%)

ŠKODA SCALA (48 200; -23.8%)

ŠKODA ENYAQ iV (44 700; – )

ŠKODA KUSHAQ (12 800; – )

ŠKODA CITIGOe iV (продажи только в Европе: 4,400; -70.8%)

Больше информации об автомобилях ŠKODA: http://www.skoda-auto.ua/