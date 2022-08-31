Volkswagen ID.2 подорожал задолго до рыночного дебюта

Минимальный ценник ожидаемой в 2025 году электрической новинки вырос с 20 до 25 тысяч евро

Volkswagen увеличил ценник компактного кроссовера ID.2 задолго до выхода на рынок. Во время официальной премьеры на выставке IAA 2021 начальный ценник автомобиля был заявлен на уровне 20 тысяч евро. По словам представителей компании, он должен был оставаться таким и на старте продаж, ожидаемом в 2025 году.

Но, как оказалось, ценник ID.2 будет стартовать от 25 тысяч евро. Об этом в интервью газете Electrified рассказал новый глава Volkswagen Томас Шефер. Причиной столь существенного подорожания Шефер назвал рост стоимости сырья и энергоносителей, а также напряженную ситуацию с полупроводниковыми чипами.

Volkswagen ID.2 — серийная версия концепта ID.Life, представленного на IAA Mobility 2021 в Мюнхене. В модельной линейке марки он заменит электрический Polo. Новый компактный кроссовер построен на укороченной версии платформы MEB. Она также используется испанским Cupra Urban Rebel.

Силовая установка ID.Life состоит из одного 234-сильного электродвигателя, установленного на передней оси, и тяговой батареи емкостью 57 кВтч. Утверждается, что бортовая зарядная система позволяет за 10 минут пополнять батарею на 163 км пробега. Заявленный запас хода — около 400 км. Время ускорения от 0 до 100 км/ч — 6,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.