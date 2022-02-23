В продаже появились лампы-подделки. Как визуально определить контрафактный товар

В последнее время на отечественном рынке появился новый вид поддельных галогенных ламп Philips. Внешний вид упаковки поддельных ламп полностью копирует оригинальные лампы Philips серии RacingVision GT200. Однако, на упаковке контрафактных источников света указана несуществующая серия ламп X-tremeVision GT200.

Также на украинском рынке всё ещё встречаются поддельные галогенные лампы Philips, которые продавцы выдают за серию X-tremeVision +130%. Данные лампы продаются по 2 штуки в пластиковых квадратных коробках. Такой вид упаковки (см. ниже) никогда не использовался для продажи оригинальных ламп Philips.

Все оригинальные галогенные лампы Philips двух серий X-tremeVision Pro150 и RacingVision GT200, которые продаются в пластиковых коробках, в обязательном порядке маркируются наклейками с QR-кодами, которые помогают быстро произвести проверку оригинальности источников света при помощи фотокамеры смартфона.

Компания Philips не имеет никакого отношения к производству и распространению данных ламп. Представительство компании в Украине предпринимает всевозможные меры по изъятию данных ламп из продажи.