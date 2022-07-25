Volkswagen подтвердил «горячие» Teramont и Tiguan для рынка США

На американском рынке «заряженные» кроссоверы появятся в 2024 году

Volkswagen готовит несколько «горячих» кроссоверов для североамериканского рынка. Об этом в интервью CarBuzz рассказал старший вице-президент по продуктам и стратегии Volkswagen Group of America Хайн Шафер.

В частности, в семействе Tiguan появится «немного более энергичная и более головокружительная производная». Какой мощность она будет обладать Шафер не уточнил. Будет ли «американский» Tiguan R таким же мощным, как «европейский», превосходящий стандартный кроссовер на 100-150 л.с., остается под вопросом. По слова Шафера, в любом случае новинка будет «более динамичной», чем базовый Tiguan. R-версия появится у кроссовера следующего поколения, то есть не раньше чем через два года.

Спортивная версия обещана и Volkswagen Atlas, который известен за пределами США, как Teramont. Окончательное решение о трансмиссии новинки еще не принято. В любом случае она будет мощнее актуального Атласа. В то же время ожидать полноценного Atlas R не стоит. На рынке «спортивная» версия кроссовера появится в 2024 году, как часть следующего поколения модели.

Что касается недавно представленного Volkswagen Taos, то планов по выпуску R-версии модели у концерна нет. Кроссовер изначально укомплектован новым 1,5-литровым турбированным четырехцилиндровым мотором, который также присутствует в линейке Jetta. Комбинированный расход топлива агрегата — 3,8 литра на 100 км.