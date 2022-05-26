Електричні велосипеди Harley-Davidson підключать до Google Cloud

Анонсировано второе поколение электробайков легендарной американской марки

Serial 1 Cycle, бренд электрических велосипедов, запущенный Harley-Davidson в октябре 2020 года, анонсировал электробайки Serial 1 MOSH/CTY и RUSH/CTY второго поколения. Основное их отличие от предшественников — возможность подключения к Google Cloud.

Это решение стало доступно благодаря сотрудничеству с Google. Как заявляется, Serial 1 «одна из первых интегрировала новое программное решение Intelligent Product Essentials от Google Cloud». По словам разработчиков, оно «обеспечивает прогностические, упреждающие и интеллектуальные функции, которые улучшают опыт работы с электронным велосипедом для каждого гонщика».

За этой витиеватой формулировкой скрываются управляемые приложением функции безопасности, навигация Google Maps и сбор данных о поездке в режиме реального времени, отображающиеся на экране приборной панели. В частости, скорость, расстояние, продолжительность поездки, процент заряда батареи, эффективность и остаток пути.

Еще одна фишка электробайков второго поколения — использование для обмена данными Интернета вещей (IoT). Это позволяет подключаться не только по Bluetooth, но и с использованием сотовых данных и/или GPS. Благодаря этой возможности владелец может контролировать положение своего байка на карте, например, в случае кражи. Даже если воры не смогут разблокировать велосипед и будут просто толкать его, система проинформируют владельца о несанкционированном перемещении с помощью Push-уведомлений.

Единственное физическое изменение велосипеда — кабель USB-C включен под рулем для зарядки телефона или другого устройства во время езды. В остальном никаких изменений не ожидается, включая двигатель Brose, карбоновый ременный привод Gates и вариатор с автоматическим переключением передач.

Линейка Serial 1 состоит из четырех велосипедов, укомплектованных 250-ваттным мотором. Стоимость велосипедов — от 3 799 до 4 999 долларов. Модель Mosh/Cty предназначена для города, Rush/Cty (доступна в трех модификациях) адресована любителям поездок по горам. Обе развивают максимальную скорость 32 км/ч. Байк Rush/Cty Speed способен разогнаться до 45 км/ч.