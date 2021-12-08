Volkswagen показал новые изображения Amarok 2022 года

Volkswagen Commercial Vehicles обнародовал новые изображения пикапа Amarok, который должен выйти на рынок уже в 2022 году. Машина третьего поколения разработана командами из Австралии и Европы, а выпускаться будет в ЮАР, на заводе в городе Сильвертон. Отметим, что изначально Amarok производился на заводе в Ганновере, а затем его изготовление перенесли в Аргентину, на предприятие в Пачеко. Кстати, латиноамериканское производство Amarok cохранится.

Новый Amarok получит полностью переработанный дизайн как снаружи, так и внутри. По заявлению компании, фронтальная часть автомобиля теперь внушает еше больше уверенности, что подчеркивает претенденство на лидерство.

Машину укомплектуют новыми системами помощи водителю, которые раньше были недоступны в этом сегменте. На ряде рынков новая модель появится уже в 2022 году, а в Европе прием заказов стартует ближе к концу следующего года.

Напомним, что за последнее десятилетие Amarok разошелся по свету более чем 800-тысячным тиражом. Сегодня это единственный пикап B-сегмента в Южном полушарии, оснащаемый турбодизельным двигателем V6.