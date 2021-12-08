Зимний уход за аккумулятором: 5 советов от Bosch

Современный автомобиль не боится зимы, но нет-нет да и найдется какая-то «мелочь», которая морозным утром превращает вашу машину в застывшую недвижимость. И чаще всего этим «предателем» оказывается аккумулятор. Как ухаживать за батареей, чтобы она не подвела зимой, нам рассказали эксперты сети СТО Бош Авто Сервис

Парадоксальная вещь: количество электроники на борту автомобиля увеличивается с каждым днем, а отдувается за все это совершенство все тот же один-единственный аккумулятор. Так что не удивительно, что даже у самых современных и даже у новых машин АКБ требует особого внимания.

О том, что аккумулятор участвует в запуске двигателя, знают без исключения все водители. А о том, что он же во многих случаях питает фары, дворники, подогревы стекол и сидений, усилитель руля, системы безопасности, аудиосистему, климатическую установку, GPS-навигацию и целый список других систем, многим как-то в голову не приходит.

Между тем, именно зимой эти системы бывают включены все одновременно, и генератор при работающем двигателе не всегда может обеспечить их питанием. Аккумуляторная батарея охотно делится своим запасом энергии с потребителями, но восполнить его от генератора затем удается не всегда. Для этого нужно определенное время, а наши поездки часто коротки и проходят на небольшой скорости, да еще в пробках и тянучках, т.е. при малых оборотах двигателя, когда генератор не дает зарядки на АКБ. В результате аккумулятор остается хронически недозаряженным, и после морозной ночи не может провернуть стартер для запуска мотора.

Как ухаживать за АКБ зимой

– При коротких поездках, чтобы аккумулятор заряжался более эффективно, ограничьте использование электрических устройств, таких как аудиосистема, противотуманные фары (в ясную погоду), обогрев окон и сидений, система «Старт-Стоп». Используйте только то, что необходимо.

– Избегайте надолго включать электроприборы при заглушенном двигателе; например, выключайте фары при высадке пассажиров и разгрузке багажника, не слушайте на полной громкости мощную аудиосистему, не грейтесь подогревом сидений при неработающем двигателе.

– Содержите двигатель в исправности, в особенности, его систему зажигания и питания, используйте по возможности маловязкое зимнее масло. Тогда на морозе мотор будет заводиться легче, а это поможет забирать меньше энергии из аккумулятора при холодном старте.

– Если автомобиль используется с большими перерывами, время от времени нужно подзаряжать аккумулятор от стационарного зарядного устройства. То же самое нужно делать при отсутствии длительных загородных поездок.

– При наличии элементарных навыков полезно будет два – три раза в месяц проверять напряжение батареи. Делать это нужно через несколько часов после окончания поездки, когда все процессы в банках АКБ стабилизируются. У заряженной батареи вольтметр должен показать не менее 12,6 – 12,7 В, если меньше – нужно подзарядить АКБ от стационарной зарядки.

В принципе, независимо от сезона для лучшей отдачи аккумулятора и для продления его жизни рекомендуется при любом визите на СТО обращаться к электрику для контроля напряжения бортовой сети во время работы двигателя. При наличии современного тестера это займет около минуты. Важность этой операции в том, что даже совсем небольшое отклонение от штатных показателей приводит к хроническому недозаряду или перезаряду АКБ. А это помимо проблем с холодным пуском чревато сокращением срока жизни аккумулятора – порой вдвое! Подзарядка аккумулятора не займет много времени, если на СТО будет такое универсальное зарядное устройство, как Bosch BAT 645.

Каким должен быть аккумулятор

Для безотказной работы автомобиля в зимний период важно иметь на борту АКБ с соответствующими параметрами. «Правильный» аккумулятор – это давно уже не только обозначенный в мануале пусковой ток или емкость в ампер*часах. При современном разнообразии автомобилей важно правильно подобрать также класс аккумулятора, который определяется насыщенностью машины электронными и электрическими системами. Иными словами, нужно подбирать ту модель, которая покроет все потребности электрооборудования.

К примеру, у компании Bosch есть базовая серия батарей S3, она адресована машинам с небольшим уровнем энергопотребления. Но и в ней заложен ряд технологических преимуществ, влияющих на основные параметры АКБ. Так, решетка Power Frame обеспечивает лучшую проводимость, оптимальное прохождение тока и уменьшение вероятности коррозии. В результате – высокий пусковой ток и быстрый заряд аккумулятора.

Аккумуляторы линейки S4 предназначены для автомобилей с высоким уровнем энергопотребления, а батареи S4E с технологией EFB специально разработаны для легковых автомобилей с системой «старт-стоп». Благодаря повышенной стойкости к циклическим нагрузкам они обеспечивают уверенный пуск двигателя даже при остановке, когда аккумулятор одновременно питает большое количество электрооборудования.

В своих батареях S5 Bosch предлагает еще более современные решения, при этом батареи S5A с технологией AGM предназначены для особых условий работы в составе электросети с системой «старт-стоп» или системой рекуперации энергии торможения. Аккумуляторы с этой технологией обеспечивают уверенный запуск двигателя даже в сильные холода.

Еще один аспект высокопроизводительных аккумуляторов Bosch – их способность к быстрому приему высоких токов. Этот фактор важен не только для авто с системой рекуперации энергии. Батареи Bosch быстро пополняют заряд, благодаря чему успевают зарядиться даже в непродолжительных поездках. В результате такая батарея восполняет затраченную на холодный старт энергию за несколько минут работы двигателя, в то время как обычная – за полчаса при прочих равных условиях.

Таким образом, за уверенный пуск двигателя на морозе отвечают два фактора: ухоженный аккумулятор и верный выбор модели аккумулятора. При правильном подходе и то, и другое обеспечить не сложно.