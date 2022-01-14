Volkswagen показал новый Amarok на заснеженной дороге

Volkswagen Commercial Vehicles продолжает подогревать интерес к пикапу Amarok следующего поколения, опубликовав еще один скетч новинки. Новая машина показана на заснеженной дороге, да еще и с прицепом, на котором закреплен снегоход. В общем, то что надо для настоящего активного зимнего отдыха. Компания также обнародовала и некоторую информацию о новинке. Новый Amarok будет на 10 см длиннее и на 4 см шире своего предшественника. Мировая премьера автомобиля запланирована на лето, а первые заказы для определенных рынков начнут принимать уже к концу этого года.

Amarok получит совершенно новый дизайн, как снаружи, так и внутри. Для автомобиля подготовлены как бензиновые, так и дизельные двигатели, в том числе мощный V6 TDI. Машина получит ряд передовых систем помощи водителю, которые раньше были не доступны в данном классе.

Разработанный конструкторскими отделами в Австралии и Европе, новый автомобиль будут выпускать на заводе в южноафриканском городе Сильвертоне, там же, где и Ford Ranger следующего поколения.

Напомним, что пикап Volkswagen Amarok пошел в серию в 2010 году и на сегодняшний день изготовлено уже около 815 тыс. автомобилей. В 2021 году машина выпускалась только на заводе в Аргентине и не предлагалась в Европе.