Три Aston Martin и Jaguar XKE стали жертвой невнимательного водителя

Несчастье настигло владельца автомобилей в собственном гараже

Таким невезением, как владелец одной из коллекций редких автомобилей, может похвастаться не каждый. В одну из ночей в его гараж заехал соседский Hyundai Sonata и повредил сразу несколько редких машин, среди которых три Aston Martin и Jaguar XKE первой серии.

Как пояснил владелец гаража, пожилой сосед разворачивался на своем Хюндае и не справился с управлением. Заехав в гараж, он задел купе Aston Martin DBS, выпущенное в 1967-1972 годах тиражом 1193 единицы, и протаранил несколько классических автомобилей на другом конце стоянки. Затем он вызвал полицию и остался ждать приезда патруля.

Судя по фото, восстановить автомобили можно. По всей вероятности, это потребует немалых средств.

По словам хозяина коллекции, все было бы на много хуже, если бы незадачливый водитель разбил редкий Aston Martin DB 2/4 Mk III, вышедший всего в 551 экземпляре и Mercedes-Benz SL Roadster.