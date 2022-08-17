Volkswagen поможет Mahindra с производством электромобилей

Выпускать электромобили будут два новых индийских суббренда — XUV.e и BE.

Индийская Mahindra & Mahindra и немецкий концерн Volkswagen объявили о сотрудничестве в сфере электромобилей. Соответствующее соглашение партнеры подписали 15 августа 2022 года.

Как сообщается, немецкий концерн обеспечит индийскую компанию компонентами «фирменной» платформы MEB. Их используют для электромобильного шасси Mahindra INGLO с независимыми подвесками: спереди — МаксФерсон, сзади — многорычажка. Новая архитектура позволит строить задне- и полноприводные автомобили различных типов и классов. Тяговую батарею будут устанавливать под полом, что позволит предложить просторный салон.

В день подписания соглашения Mahindra представила пять полноразмерных макетов будущих «батарейных» моделей на собственной архитектуре. Два из них — XUV.e8 и XUV.e9 — предвестники электромобилей нового суббренда XUV.e.

XUV.e8 — среднеразмерный трехрядный семиместный семейный кроссовер габаритами 4740 х 1900 х 1760 мм. Размер колесной базы — 2762 мм. Мощность силовой установки составит от 230 до 350 л.с. Емкость тяговой батареи — 80 кВтч. Товарная версия XUV.e8 выйдет в 2024 году.

Годом позже появится пятиместное кросс-купе XUV.e9. Заявленные габариты модели — 4790 х 1905 х 1690 мм при колесной базе в 2775 мм.

За молодежное направление будет отвечать второй из двух анонсированных новых суббрендов с лаконичным названием BE. Пока Mahindra показала три модели марки: пятидверный кросс-хэтч BE.05, универсал BE.07 и четырехместное кросс-купе BE.09.

Дизайн всех концептов разработало итальянское кузовное ателье Pininfarina, принадлежащее Mahindra & Mahindra с 2015 года.