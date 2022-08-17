Рестомод 30-летнего Land Rover Defender оценили в полмиллиона долларов (фото)

Британское ателье Overfinch решило придать брутальности культовому внедорожнику Land Rover Defender. Рестомод получился весьма неординарным, что и сказалось на его стоимости. Но обо всем по порядку.

Специалисты ателье взяли за основу для своего проекта Land Rover Defender 110 Soft Top 1992 года выпуска. Под его капотом установили 6,2-литровый турбодвигатель V8 LT1 мощностью 471 л.с., которая передается через восьмидиапазонный «автомат» GM 8L90 на все четыре колеса. Также внедорожник получил усиленную систему охлаждения, новую подвеску и раздаточную коробку. Стандартную выхлопную систему заменили на фирменную Overfinch из нержавеющей стали.

Кузов автомобиля окрасили в матовый черный оттенок Obsidian Satin Black. Установили светодиодные фары и задние фонари. Заменили решетку радиатора, зеркала заднего вида и дверные ручки. В передний бампер интегрировали лебедку. Ездит доработанный Defender на 18-дюймовых легкосплавных дисках Apollo, обутых в шины BF Goodrich.

Салон модели выполнен в аналогичной стилистике. В его отделке использована черная кожа, дополненная вставками из матовых хромированных элементов. В оснащение включили мультимедийную систему Alpine с 7-дюймовым экраном, кондиционер и кресла Recaro с подогревом. В багажнике оборудовали специальный отсек под шампанское и бокалы. Оценили рестомод в 420 тысяч долларов.