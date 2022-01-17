Volkswagen представил бюджетный седан, который станет отличной альтернативой Passat

В продаже новинка появится весной этого года

Седан Volkswagen Lamando появился в линейке немецкого производителя в 2014 году. Модель отлично зарекомендовала себя на рынке. Однако со временем продажи начали падать, и компания поспешила презентовать второе поколение автомобиля.

Со сменой генерации модель изменила форм-фактор и теперь представляет собой не среднеразмерный седан, а лифтбэк с динамичным профилем и смелым оформлением передней части. К тому же в названии появилась приставка L. В основе новинки лежит платформа MQB Evo, что позволило использовать многорычажную подвеску. В длину новый Lamando достигает 4784 мм при колесной базе 2731 мм. Ширина и высота составляют 1831 и 1469 мм соответственно.

Лифтбэк получил оформление в стилистике семейства VW ID. Ему достались крупные каплевидные фары, соединенные между собой светодиодной полосой, и широкая решетка радиатора с наполнением в виде хромированных штрихов. Задние фонари представляют собой единый блок. Главной особенностью автомобиля стали безрамочные двери, как у актуального Arteon. Завершают образ 18-дюймовые колесные диски с оригинальным дизайном.

В салоне модели установлен крупный изогнутый дисплей, который объединяет в себе цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Также можно отметить наличие усеченного рулевого колеса, проекционного экрана, камеры заднего вида, адаптивного круиз-контроля и семи подушек безопасности. В движение новый Lamando L приводит 1,4-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель TSI серии EA211 мощностью 150 л.с., который сопряжен с семиступенчатой DSG. Главным рынком сбыта новинки станет Китай, где он поступит в продажу в ближайшие месяцы.