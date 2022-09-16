Мошенники продавали машины, ввезенные для ВСУ – их задержала полиция

В Украине идет полномасштабная война. Однако некоторые граждане страны вместо того, чтобы помогать и поддерживать наших военных, наоборот наживаются на них.

В Киевской области Бюро экономической безопасности Украины совместно с пограничниками разоблачили группу мошенников. Они ввозили автомобили в качестве гуманитарной помощи для нужд ВСУ и волонтеров, а сами продавали их на различных интернет-платформах, а также крупнейшей столичной автомобильной площадке.

В Госпогранслужбе отметили, что машины реализовывались мошенниками за любую валюту. В настоящее время правоохранителям удалось изъять семь автомобилей на сумму 1,5 млн гривен. Следствие ведется, так что есть вероятность, что будут обнаружены и другие, ввезенные по такой схеме, транспортные средства.