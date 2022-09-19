Volkswagen презентовал «скорую» ID. Buzz, такси Multivan и Сaddy на газе

На выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере подразделение Volkswagen Commercial Vehicle публично презентовало электрофургоны ID. Buzz Cargo, в том числе в варианте скорой помощи от немецкого застройщика Bosenberg.

Отметим, что на модели ID. Buzz Cargo и ID. Buzz Pro получено уже свыше 12 500 заказов, а первым покупателям машины доставят уже этой осенью. ID. Buzz оснащен электромотором 150 кВт, батареями в 77 кВт.ч и имеет запас хода до 425 км (WLPT). Быстрая зарядка 170 кВт наполняет АКБ от 5 до 80% емкости за 30 мин.

Впервые на международном салоне показали пикап Volkswagen Amarok новейшего поколения. Здесь в частности представлены и топовые варианты – Top Americana и Aventura, укомплектованные матричными фарами IQ Light, адаптивным круиз-контролем и др. Amarok предлагается на выбор с четырьмя турбодизелями TDI (150 – 250 л.с.) или бензиновым турбомотором TSI (302 л. с.), в том числе с новой, 10-ступенчатой АКП.

Что же касается модели Multivan, то на IAA Transportation 2022 она предстала в заводском варианте такси, а также в спортивном исполнении Multivan Edition – с черными вставками на крыше, черными 18-дюймовыми дисками Toshima, затемненными LED-фонарями и тонированными окнами. Также появилась и версия Good Night – с креслами, трансформируемыми в кровать, и занавесками на окнах.

Посетители могут увидеть и модель Caddy Maxi Dark Lebel, укомплектованную 1,5-литровым 131-сильным двигателем на сжатом газе. Баллоны вмещают 21 кг «голубого топлива», есть и резервный бак для бензина на 8,25 л. Расход газа в смешанном цикле – 4,3 кг на 100 км.

А вот самая грузоподъемная модель – Сrafter представлена в виде мобильной мастерской для электровелосипедов, с кузовной надстройкой от Kogel/Flexmo, а также с двухрядной кабиной и бортовой платформой от голландского застройщика Snoeks.