В Украине замечен самый мощный Peugeot в истории марки — 508 PSE

Зарегистрирован гибридный спорткар в столице

В Европе продажи Peugeot 508 PSE (Peugeot Sport Engineered) стартовали в январе 2021 года. В Германии полноприводный лифтбек оценили в 66 640 евро, а «заряженный» универсал — в 67 940 евро. Таким образом плагин-гибрид от подразделения Peugeot Sport Engineered (PSE) оказался дороже BMW M340i xDrive (63 000 евро), Audi S4 Avant TDI (64 750 евро) и Mercedes-AMG C 43 (63 754 евро).

В Украине Peugeot 508 PSE официально не продавался, то есть сфотографированный в Киеве лифтбек завезен неофициально.

Автомобиль укомплектован 1,6-литровой бензиновой «турбочетверкой» и двумя электродвигателями. Совокупная отдача агрегатов — 360 л.с. и 520 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч полноприводный лифтбек ускоряется за 5,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч. Запас хода на электротяге — 42 км. Расход топлива — 2 литра на 100 км пути.

Визуально Peugeot 508 PSE отличается от стандартного «пятьсот восьмого» ярко-желтыми вставками в переднем бампере и 20-дюймовыми колесными дисками с желтыми тормозными суппортами. Также в списке отличий доработанная подвеска и спортивные сиденья в салоне.