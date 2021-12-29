Volkswagen вывел на тесты новый большой кроссовер (фото)

Новинка будет компактнее базовой модели

Весной этого года компания Volkswagen презентовала большой кроссовер под названием Talagon. Не успела модель выйти на рынок, как производитель приступил к тестированию спортивной версии модели.

По данным инсайдеров, новинка получит приставку X в названии. Тестовые мулы уже выехали на дорожные тесты, где и были замечены фотошпионами. От стандартного варианта, этот кроссовер отличается более агрессивным передним бампером, новыми фарами, модернизированной решеткой радиатора и капотом.

Корма также выглядит по другому. Здесь видны новые фонари, бампер и стекло. Габариты модели пока не известны. Визуально она выглядит компактнее. Напомним, что стандартный Talagon достигает в длину 5152 мм, что дает ему право считаться самым крупным кроссоверов в линейке производителя.

Моторная гамма новинке достанется от базовой модели. То есть в движение кроссовер будет приводить 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 186 или 220 л.с. Также будет предложена версия с 2,5-литровым турбодвигателем на 299 л.с. Официальный дебют автомобиля состоится в начале 2022 года.