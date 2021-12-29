Идеальный 40-летний Ford Bronco оценили дороже нового

Владелец хочет получить за внедорожник 60-80 тысяч долларов

На аукцион Mecum выставили культовый внедорожник Ford Bronco. Автомобиль сошел с конвейера в 1982 году и находится в отличном состоянии. За свою историю он проехал всего 5 642 км.

У классического Форд Бронко был всего один владелец, который бережно относился к нему, и ни разу не использовал на бездорожье. Хранилась машина в авиационном ангаре. Собственник регулярно проводил техобслуживание, поэтому автомобиль сохранился до наших дней, как новый.

Кузов внедорожника окрашен в оттенки Victoria Tu-Tone Dark Brown Metallic и Wimbledon White. Также на нем присутствуют хромированные полосы, которые совсем не потускнели. Бамперы, крышки боковых зеркал и колесные диски также выглядят идеально. Задние стекла тонированы.

Салон отделан тканью цвета мускатного ореха. В оснащение входит кондиционер и прикуриватель. Задние сиденья можно раскладывать. Под капотом установлен 5,8-литровый двигатель V8 мощностью 156 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Торги пройдут в начале января 2022 года. За модель намерены выручить не менее 60 000 долларов, что почти вдвое больше стоимости нового Bronco.