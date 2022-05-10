Возрожденная Acura Integra встала на конвейер

На рынке США новый спортивный хэтчбек оценили в 30 800 долларов

Официальная премьера Acura Integra нового поколения состоялась в марте 2022 года. Целевым рынком нового пятидверного хэтчбека является Северная Америка. Точные сроки старта продаж не объявлены, но первые товарные образцы уже готовы покинуть завод компании в Мэрисвилле, США. Как сообщила пресс-служба Honda, серийное производство новой Acura Integra стартовало 5 мая. Хэтчбек собирают на одной линии со спортивным седаном Acura TLX.

Новинка построена на базе Civic последней генерации, но все кузовные панели оригинальные, как и оптика. Салон укомплектован 10,2-дюймовой цифровой панелью приборов и мультимедийным комплексом. В стандартной комплектации дисплей мультимедиа диагональю 7,0 дюймов, за доплату — 9,0 дюймов. Также в списке опций проекционный дисплей, аудиосистема премиум-класса с 16 динамиками, электропривод передних кресел, фоновая подсветка салона и ряд других «плюшек».

Под капотом у нового спортивного хэтчбека 1,5-литровый бензиновый турбированный двигатель отдачей 200 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Коробка — 6-ступенчатая механическая или бесступенчатый вариатор. Привод — передний с дифференциалом повышенного трения. Также предложен пакет опций A-Spec, в который входит адаптивная подвеска с тремя предустановками различной жесткости — Comfort, Normal и Sport. Плюс к этому водитель может настроить под себя отклик двигателя, подвесок и рулевого управления.

Ценник новой Acura Integra стартует от 30 800 долларов. Сколько будет стоить хэтчбек в полным набором опций, не уточняется.