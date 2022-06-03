Все еще без полного привода: представлена обновленная Toyota Corolla

На европейском рынке модернизированные седаны, хэтчбеки и универсалы появятся в первом квартале 2023 года

Toyota обновила «европейскую» версию Corolla. Внешне все представители семейства отличаются от предшественников новой решеткой радиатора с сетчатым рисунком и противотуманками иной формы. Светодиодные передние фары и ходовые огни сохранили свой прежний дизайн, но начинка у них иная. Хэтчбекам и универсала в исполнении GR Sport достались новые задние бамперы и 18-дюймовые колесные диски. Изменилась и кузовная палитра семейства.

В салоне — новые отделочные материалы и 10,5-дюймовая мультимедийная система с поддержкой голосового управления и обновлений «по воздуху». Топовым модификациям теперь положена полноценная цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма. Базовые версии по-прежнему довольствуются аналоговыми.

С 2021 года в большинстве европейских стран Toyota Corolla предлагается только с гибридной силовой установкой и теперь она пятого уровня. После обновления мощность базовой системы с 1,8-литровым мотором у всех представителей семейства выросла со 122 до 140 л.с., с 2,0-литровым — со 184 до 196 л.с., но только у хэтчбека и универсала. Прибавку в мощности обеспечили новые электродвигатели, которые теперь активнее участвуют в ускорении.

В списке обновлений и новые литий-ионные аккумуляторные блоки. Они компактнее прежних и примерно на 18 кг легче. Результатом таких технических изменений стала улучшенная динамика. Так, гибридный хэтчбек с меньше силовой установкой ускоряется от 0 до 100 км/ч за 9,2 секунды против прежних 10,9 с, с большей — за 7,5 секунд простив 7,9 с. Паспортный расход топлива остался прежним.

Что касается бензиновых версий, доступных в некоторых странах Восточной Европы, то их модернизация не затронула. Хэтчбеки и универсалы комплектуются 1,2-литровым четырехцилиндровым турбированным мотором мощностью 116 л.с. Седаны — 1,5-литровым атмосферным двигателем серии Dynamic Force отдачей 125 л.с. Коробка — механическая или вариатор.

В списке систем активной безопасности появилась система предупреждения о приближении другого автомобиля при открытии дверей. Система удержания в полосе движения теперь ориентируется не только на дорожную разметку, но и на встречные автомобили.

Каким образом модернизация отразится на ценниках Toyota Corolla, не уточнятся. По всей вероятности, эту информацию объявят ближе к старту продаж.