Walmart начал эксплуатировать электрические фургоны Canoo LDV

Тестовая партия минивэнов стартапа доставляет грузы в Техасе

Крупнейшая мировая сеть оптовой и розничной торговли Walmart начала тестовую эксплуатацию электрических минивэнов Canoo Lifestyle Delivery Vehicles (LDV). На дороги общего пользования первые фургоны выехали уже через две недели после объявления Walmart о намерении приобрести 4500 автомобилей Canoo LDV. В дальнейшем это количество увеличат до 10 тысяч.

В рамках пилотного проекта «семь дней в неделю» автомобили Canoo LDV перевозят различные грузы в метрополисе Даллас Форт-Уэрт, штат Техас. Как сообщается, фургоны доставляют широкий спектр посылок: холодильники, продукты питания и товары широкого потребления. Делают они это очень быстро и самое главное — без вредных выбросов.

Минивэн Canoo LDV построен на оригинальной платформе стартапа. Архитектура MPP объединяет фирменную плоскую сенсорную подвесу, двигатель, аккумуляторные модули и компоненты привода. Она используется во всех моделях Canoo, что позволяет предлагать просторные салоны и грузовые отсеки.