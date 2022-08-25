Wey анонсировал премьеру гибридного кроссовера Dream

Все подробности о новинке станут известны 26 августа

Предстоящий 25-й автосалон в Чэнду станет местом премьеры гибридного кроссовера Wey Dream. Эта марка основана Great Wall Motors в 2016 году для создания премиальных кроссоверов и внедорожников на базе моделей суббренда Haval.

Шоу стартует 26 августа, а пока китайский концерн опубликовал фото предстоящего дебютанта. Во внешности будущего флагмана модели четко просматриваются черты немецкого Volkswagen Beetle. В Great Wall рассчитывают, что появление Dream поможет привлечь внимание клиентов к бренду Wey. На данный момент он выглядит откровенным аутсайдером на фоне остальных суббрендов концерна.

По некоторым данным, кроссовер получит гибридную силовую установку, состоящую из 1,5-литрового турбированного ДВС и одного или двух электродвигателей. Как ранее сообщали китайские СМИ, совокупная отдача агрегатов составит 214 л.с. В моно- или повноприводной модификации, не уточняется. Больше информации о Wey Dream появится в ближайшее время.