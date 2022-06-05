Wuling готовит новый мировой бестселлер — электрический сити-кар Air EV

Новинка сравнима габаритами с Wuling Hongguang Mini EV, самым продаваемым электромобилем на китайском рынке

Китайская компания Wuling представила новый субкомпактный электромобиль Air EV, который вполне может претендовать на популярность Wuling Hongguang Mini EV. За два года, с января 2020 по январь 2022, продажи четырехместного хэтчбека достигли 500 тысяч единиц. Это сделало его бестселлером китайского рынка уже через шесть месяцев после старта продаж. А в январе 2021 года китайский сити-кар признали самым продаваемым подключаемым автомобилем в мире.

Не исключено, что с новым Air EV компания Wuling попытается повторить успех Mini EV. И в первую очередь сити-кар должен привлечь внимание дизайном экстерьера.

Судя по фото, это будет угловатый однообъемник с визуально разделенным по горизонтали кузовом. Также новинка выделяется оригинальной двухъярусной передней и задней оптикой. Через всю переднюю часть кузова от одного бокового зеркала к другому протянулась цельная полоса светодиодов. Известно, что салон у электромобиля четырехместный, но фото и информации о комплектации нет.

Габаритная длина Air EV составляет 2974 мм, ширина — 1505 мм, высота — 1631 мм, размер колесной базы — 2010 мм. Сити-кар укомплектован 41-сильным электромотором, позволяющим разгоняться до максимальных 100 км/ч. Емкость тяговой батареи и запас хода модели не раскрываются. Также в Wuling умолчали о стоимости новинки и сроках выхода на рынок.