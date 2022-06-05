Wuling готовит новый мировой бестселлер — электрический сити-кар Air EV
Китайская компания Wuling представила новый субкомпактный электромобиль Air EV, который вполне может претендовать на популярность Wuling Hongguang Mini EV. За два года, с января 2020 по январь 2022, продажи четырехместного хэтчбека достигли 500 тысяч единиц. Это сделало его бестселлером китайского рынка уже через шесть месяцев после старта продаж. А в январе 2021 года китайский сити-кар признали самым продаваемым подключаемым автомобилем в мире.
Не исключено, что с новым Air EV компания Wuling попытается повторить успех Mini EV. И в первую очередь сити-кар должен привлечь внимание дизайном экстерьера.
Судя по фото, это будет угловатый однообъемник с визуально разделенным по горизонтали кузовом. Также новинка выделяется оригинальной двухъярусной передней и задней оптикой. Через всю переднюю часть кузова от одного бокового зеркала к другому протянулась цельная полоса светодиодов. Известно, что салон у электромобиля четырехместный, но фото и информации о комплектации нет.
Габаритная длина Air EV составляет 2974 мм, ширина — 1505 мм, высота — 1631 мм, размер колесной базы — 2010 мм. Сити-кар укомплектован 41-сильным электромотором, позволяющим разгоняться до максимальных 100 км/ч. Емкость тяговой батареи и запас хода модели не раскрываются. Также в Wuling умолчали о стоимости новинки и сроках выхода на рынок.