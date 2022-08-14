Xiaomi нацелилась на лидерство на автомобильном рынке

Подразделение Xiaomi Auto станет крупным производителем электромобилей к 2024 году

Китайский Xiaomi, мировой лидер по производству бытовой техники и электроники, намерен занять ту же позицию и среди автопроизводителей. Крупным производителем электромобильное подразделение Xiaomi EV Arm станет уже к 2024 году. Об этом основатель компании Лэй Цзюнь заявил во время презентации, состоявшейся 12 августа.

Уже сейчас в Китае тестируют 140 беспилотников марки. Добиться таких успехов Xiaomi Auto удалось всего за 500 дней с момента основания. Лэй Цзюнь уверен, что компании удастся не только закрепится на автомобильном рынке, но и вырваться вперед.

В качестве своих основных конкурентов Xiaomi рассматривает Nio, Xpeng Motors и Li Auto. Эти компании были основаны в 2014-2015 годах и уже успели выйти на рынок и стать публичными. Но Лэй Цзюнь уверен, что уже в ближайшее время им удастся оставить их позади.

Основное внимание Xiaomi уделяет автономному вождению. Разработки технологии ведутся «с нуля». Инвестиции в первый этап разработки — 490 млн долларов США. На данный момент в команде разработчиков технологий автономного вождения работает 500 человек. После приобретения стартапа DeepMotion Tech численность разработчиков превысит 600 человек.

О создании подразделения по производству интеллектуальных электромобилей Xiaomi заявила в марте 2021 года. Инвестиции в него составят 10 млрд долларов в течение 10 лет. В ноябре того же года было подписано соглашение с Пекинской зоной экономического и технологического развития о строительстве на ее территории производственной базы и штаб-квартиры подразделения.