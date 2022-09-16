Российскому автопрому урежут господдержку: недособрали на утилизации

В 2023 году программу льготного автокредитования сократят наполовину

В 2023 году россиян, планировавших воспользоваться государственной программой льготного автокредитования, ждет неприятный сюрприз. Правительство РФ приняло решение сократить господдержку автопрома практически в два раза. Вместо изначально планируемых 18,4 млрд руб. на программы автокредитования и лизинга выделят менее 10 млрд руб. Причина — недособрали на утилизации.

Утилизационный сбор — разовый платеж за утилизацию товара. Его платят импортеры, производители или покупатели транспортных средств, спецтехники и прицепов. В 2022 году базовая ставка утильсбора на легковой автомобиль в России составляет 20 000 руб, на грузовой — 150 000 руб, на самоходный спецтранспорт и прицепы к нему — 175 000 руб.

В последние месяцы желающих платить этот сбор в России поубавилось. С начала 2022 года, по состоянию на 13 сентября, по всем видам техники удалось собрать всего 152,6 млрд руб. В процентном выражении это составило 28,7% от прогнозируемых 531 млрд руб, из которых 140,4 млрд от импорта автомобилей. Но, как мы знаем, европейские и американские компании работать с россиянами больше не желают. Остались одни китайцы и несколько «дружественных стран», но не все они могут поставлять автомобили.

По некоторым данным, в 2023 году не будет средств даже на основную программу льготного кредитования. О средствах на импортозамещение компонентов, которые рассчитывал получить российский автопром, речь вообще уже не идет.