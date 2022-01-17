Заднеприводный спорткар Nissan Fairlady Z добрался до Японии

Версия для внутреннего рынка дебютировала в рамках Tokyo Auto Salon 2022

Версия споркупе для внутреннего рынка повторяет модель для американцев, новая генерация которой дебютировала в августе 2021 года. В списке отличий значатся правое расположение руля и органов управления. Сюда же относятся переделанные под японский рынок фары и комбинация приборов.

Внешне Nissan Fairlady Z похож на модели прошлых серий. Об этом свидетельствуют пропорции кузова, длинный капот и ниспадающая линяя крыши. Все это было и у модели Datsun 240Z 1969 года выпуска. Сюда же можно отнести две полукруглые секции дневных ходовых огней и прямоугольную радиаторную решетку.

Спорткар Nissan Fairlady Z комплектуется 3,0-литровым Twin-Turbo V8. Его мощность 405 л.с. В пару мотору положены шестиступенчатая механическая коробка передач или девятиступенчатая автоматическая. Привод — задний.

Показанный на автосалоне в Токио экземпляр — исполнение Proto Spec. Об этом свидетельствуют два эксклюзивных цвета — лимонный и насыщенный синий. Автомобиль в такой комплектации оценили в 60 900 долларов. Клиентам купе начнут доставлять в начале лета. Всего Nissan выпустит 240 таких спорткаров, а право приобрести их будет разыгрываться в лотерею.