Запас хода нового гибридного Range Rover удивил даже руководство компании

Он превзошел заявленный показатель на 13%

Новое поколение внедорожника Range Rover дебютировало в октябре 2021 года. Наряду с топливными версиями, он обзавелся и гибридным вариантом. Именно на PHEV компания и сделала особый акцент.

Дело в том, что во время презентации модели производитель заявил о запасе хода в чисто электрическом режиме до 100 км. Однако после дополнительных тестов стало понятно, что британская марка допустила погрешность в 13% и на одном заряде внедорожник может преодолеть до 113 км. Эта цифра была подтверждена и циклом испытаний WLTP. Как заявил глава Jaguar Land Rover, такой пробег позволит владельцам автомобиля совершать около 75% своих поездок исключительно на электроэнергии.

В компании также отметили, что новый Range Rover является одним из немногих гибридов с возможностью быстрой зарядки на станциях мощностью до 50 кВт. Таким образом восполнить емкость батареи до 80% можно менее чем за час. Согласно этих показателей, внедорожник становится еще и самым быстрозаряжаемым в сегменте.

Напомним, что автомобиль предлагается с рядом двигателей внутреннего сгорания, включая бензиновые и дизельные. Самым мощным из них является битурбированный V8 с отдачей 523 л.с. Гибридных вариантов предусмотрено два: P440e мощностью 440 л.с. и P510e с отдачей 510 л.с. Более мощный вариант разгоняется до «сотни» за 5,3 секунды. Компания уже принимает заказы на новинку, а на рынок она выйдет в 2023 году. Стоимость гибридного Range Rover начинается от 140 000 долларов.