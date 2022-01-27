Vnedorognik.ua запустил поставки товаров с Турции
Масштабность развития компании увеличивается и не останавливается на достигнутом. Теперь компания Vnedorognik является эксклюзивным дистрибьютором продукции Hammer Winch в Украине.
Все о Hammer Winch
Ведущий производитель сверхмощных гидравлических лебедок в Турции, однако, соответствие европейским и мировым стандартам производства удовлетворяет потребности миллионов потребителей во всем мире.
Высококачественное буксировочное оборудование Хаммер Винч позволяет справиться с множеством сложных проблем в работе с транспортными средствами, особенно большегрузными автомобилями. Все благодаря идеальному соответствию необходимых европейских стандартов EN-14492-1, что позволяет не просто импортировать тяговые устройства, но и использовать соответственно.
Гидравлическая лебедка Hammer Winch с соответствующим тяговым усилием с легкостью может извлечь Man или подобный грузовик. Это позволяет закрыть острую потребность в качественном техническом оборудовании в работе транспортных средств.
Особенности рабочего процесса компании:
- оснащение высококачественного оборудования производства;
- все процессы изготовления выполняются под контролем опытного персонала;
- поддерживается и достигает высоких уровней качества;
- снабжение товара проводят под пристальным контролем и в кратчайшие сроки;
- проводится постоянное развитие и усовершенствование производственных процессов;
- увеличение опыта и знаний инженеров, конструкторов и всех работников.
Гидравлические Лебедки Hammer, которые представлены на Vnedorognik
Широкий ассортимент товарных позиций зарубежного поставщика на 100% позволяет закрыть веские вопросы автомобильного оборудования. Все типы гидравлических лебедок можно купить в Украине. А делятся тяговые устройства на четыре серии.
- К легкой серии относятся буксировочное оборудование с тяговым усилием от 3.5 до 7.8 тонн.
- Лебедки средней серии способны справиться с грузами от 10 до 15 тонн.
- Тяжелая серия с легкостью преодолевает грузоподъемность от 20 до 50 тонн.
- Серия используется для военной техники и позволяет облегчить работу по укомплектованию соответствующих транспортных средств.
Кому необходима установка лебедок Hammer Winch?
- Для комплектования военной техники, что поможет отгрузке меньших единиц транспортных средств и непосредственно оружейного оборудования. Согласно цели использования, установить можно тягачи с усилием от 5 до 50 т.
- Агропромышленным комплексам, которые занимаются производством автотранспорта и непосредственно работой в полях.
- Предприятиям, работающим с эвакуаторными автомобилями и перевозочными работами по отгрузке автомобилей из портов и доставкой в автосалоны.
- В сфере строительства и ремонта дорог особое значение играют тяговые средства с силой до 20 тонн, что значительно улучшает работу.
- Компаниям перевозчиков разного рода материалов и продукции, транспортируемой с помощью большегрузных автомобилей: Man, Daf, Scania, Iveco, МАЗ и т.д. Лебедки будут отличным решением в сложных дорожных ситуациях. Для таких масс отлично подойдет установка гидравлических средств с тяговым усилием от 20 до 50 тонн.
Напомним, что до этого компания vnedorognik.ua уже более десяти лет представляла на территории Украины бренды таких европейских производителей, как:
- электрические лебедки и аксессуары Dragon Winch (Польша);
- кунги и аксессуары для пикапов Road Ranger (Германия);
- светодиодная оптика Lazer Lamps (Англия);
- амортизаторы Ez Dawn (Южно-Африканская Республика);
- автомобильные роллеты Mountain Top (Дания) и ряд других.