Vnedorognik.ua запустил поставки товаров с Турции

Масштабность развития компании увеличивается и не останавливается на достигнутом. Теперь компания Vnedorognik является эксклюзивным дистрибьютором продукции Hammer Winch в Украине.

Все о Hammer Winch

Ведущий производитель сверхмощных гидравлических лебедок в Турции, однако, соответствие европейским и мировым стандартам производства удовлетворяет потребности миллионов потребителей во всем мире.

Высококачественное буксировочное оборудование Хаммер Винч позволяет справиться с множеством сложных проблем в работе с транспортными средствами, особенно большегрузными автомобилями. Все благодаря идеальному соответствию необходимых европейских стандартов EN-14492-1, что позволяет не просто импортировать тяговые устройства, но и использовать соответственно.

Гидравлическая лебедка Hammer Winch с соответствующим тяговым усилием с легкостью может извлечь Man или подобный грузовик. Это позволяет закрыть острую потребность в качественном техническом оборудовании в работе транспортных средств.

Особенности рабочего процесса компании:

оснащение высококачественного оборудования производства;

все процессы изготовления выполняются под контролем опытного персонала;

поддерживается и достигает высоких уровней качества;

снабжение товара проводят под пристальным контролем и в кратчайшие сроки;

проводится постоянное развитие и усовершенствование производственных процессов;

увеличение опыта и знаний инженеров, конструкторов и всех работников.

Гидравлические Лебедки Hammer, которые представлены на Vnedorognik

Широкий ассортимент товарных позиций зарубежного поставщика на 100% позволяет закрыть веские вопросы автомобильного оборудования. Все типы гидравлических лебедок можно купить в Украине. А делятся тяговые устройства на четыре серии.

К легкой серии относятся буксировочное оборудование с тяговым усилием от 3.5 до 7.8 тонн. Лебедки средней серии способны справиться с грузами от 10 до 15 тонн. Тяжелая серия с легкостью преодолевает грузоподъемность от 20 до 50 тонн. Серия используется для военной техники и позволяет облегчить работу по укомплектованию соответствующих транспортных средств.

Кому необходима установка лебедок Hammer Winch?

Для комплектования военной техники, что поможет отгрузке меньших единиц транспортных средств и непосредственно оружейного оборудования. Согласно цели использования, установить можно тягачи с усилием от 5 до 50 т .

Агропромышленным комплексам, которые занимаются производством автотранспорта и непосредственно работой в полях.

Предприятиям, работающим с эвакуаторными автомобилями и перевозочными работами по отгрузке автомобилей из портов и доставкой в автосалоны.

В сфере строительства и ремонта дорог особое значение играют тяговые средства с силой до 20 тонн, что значительно улучшает работу.

Компаниям перевозчиков разного рода материалов и продукции, транспортируемой с помощью большегрузных автомобилей: Man, Daf, Scania, Iveco, МАЗ и т.д. Лебедки будут отличным решением в сложных дорожных ситуациях. Для таких масс отлично подойдет установка гидравлических средств с тяговым усилием от 20 до 50 тонн .

Напомним, что до этого компания vnedorognik.ua уже более десяти лет представляла на территории Украины бренды таких европейских производителей, как: