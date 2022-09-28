Запас хода почти как у Tesla: Peugeot обновили бюджетную электричку e-208

На европейском рынке «дальнобойный» электрохэтчбек появится в 2023 году

Peugeot e-208 — первый полноценный электромобиль французской марки. На рынке он появился в 2019 году вместе с топливной моделью нового поколения. Анонсированное компанией обновление станет первой масштабной модернизацией электрохэтчбека. В результате Peugeot e-208 станет более мощным, дальнобойным и экономичным.

Уже известно, что хэтч укомплектуют новым электродвигателем от представленного в этом месяце Peugeot e-308. Отдача мотора составит 156 л.с. и 260 Нм. Нынешний агрегат e-208 развивает на 20 л.с. меньше. Каким образом это отразится на динамических характеристиках электромобиля, не сообщается.

Также обещана новая 400-вольтовая никель-марганец-кобальтовая батарея номинальной емкостью 51 кВтч. Из них потребителю доступны 48,1 кВтч. Энергопотребление снижено на 15%, примерно до 12 кВтч на 100 км пути.

В результате запас хода хэтчбека увеличится на 38 км, до 400 км в цикле WLTP. Если учесть прибавку в 22 км, о которой было заявлено в конце 2021 года, то за четыре года Peugeot e-208 стал дальнобойнее на 60 км.

Хэтчбек можно зарядить переменным током от обычно однофазной розетки на 7,4 кВт или трехфазной на 11 кВт. Также e-208 поддерживает зарядку от скоростных терминалов мощностью до 100 кВт. В этом случае батарея пополняется от 20 до 80% емкости за 25 минут.

Стоимость модернизированного Peugeot e-208 не озвучивается. В Европе он появится в 2023 году.