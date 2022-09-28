Новости Посмотрите на VW Passat с пробегом 1 млн км, который ни разу не ломался

Автомобили компании Volkswagen завоевали репутацию самых надежных в мире. Они редко подводят своих владельцев и служат им десятилетиями. Например, VW Passat 2001 года выпуска с пробегом более 1 млн км ни разу серьезно не ломался.

Его владелец Людвиг Фрюхауф из городка Мелле (Германия) эксплуатировал седан практически ежедневно, к тому же довольно часто ездил на большие расстояния. При этом машина, под капотом которой находится 1,9-литровый дизельный турбодвигатель, не требовала к себе много внимания. Мужчина изредка посещал сервис, чтобы провести плановое ТО.

Несмотря на то, что все эти годы автомобиль не доставлял серьезных проблем, Людвиг Фрюхауф все же решил пересесть на более современную модель. Изменять немецкому производителю он не стал, а вот дизельному двигателю предпочел электрический. Его выбор пал на новый электрокроссовер ID.5.

Продавать 21-летний VW Passat мужчина не планирует. Он поставит его на хранение, а также рассмотрит вариант передачи машины в музей производителя, как наглядное пособие надежности и долговечности выпускаемых им транспортных средств.