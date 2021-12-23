Завод спецтехники «Техкомплект» изготовил интересный автовоз для аграриев (видео)

Известный украинский Завод спецтехники «Техкомплект» расширил ассортимент выпускаемой продукции автовозом на шасси среднетоннажника MAN TGL 12.190. Машина укомплектована грузовой платформой собственного изготовления – длиной 7 м и шириной 2,5 м, имеет три выдвижных аппарели и оборудована мощной электрической лебедкой Dragon Winch DWT 18000 HD.

Этот автомобиль произведен для корпорации «Сингента Украина», которая занимается производством и продажей аграрной продукции и будет использоваться для перевозки сельхозтехники массой до 6 т.

Шасси MAN TGL 12.190 оснащено компактной кабиной СС, 190-сильным турбодизелем D0834 LFL87 стандарта Евро 5 и поставлено официальным дилером MAN Truck & Bus Ukraine в Кропивницком.

Завод спецтехники «Техкомплект» также предлагает и автоэвакуаторы, укомплектованные кранами-манипуляторами итальянских марок PM и Сomet. Месяц назад на предприятии изготовили подобную модель.

На 12-тонном шасси МАЗ-4381 установили низкобортную платформу и кран-манипулятор PM 19014 P LA серии Lift Away грузоподъемностью 6,95 – 1,55 т, на минимальном и максимальном вылете соответственно. Отметим, что четыре эвакуатора с таким краном на шасси IVECO Eurocargo 140-220 в начале этого года «Техкомплект» отгрузил для «Центра организации дорожного движения»

PM Lift Away (LA) и Comet Cranes XC “T” – это специальная серия кранов-манипуляторов, предназначенная для эвакуации автотехники. Главной их особенностью является облегченная стрела, которая позволяет уменьшить общую массу грузовой платформы, на которой перевозятся увесистые автомобили. В то же время стрела обладает повышенной жесткостью, что обеспечивает высокое значение грузоподъемности.