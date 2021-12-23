Новости Представительство Stellantis в Украине объявляет тендер на дилерство Бренда JEEP в Днепре, Одессе, Запорожье

JEEP присоединился к «семье» Stellantis Украина: новая глава в украинской истории славного Бренда!

Первый шаг – развитие дилерской сети: объявлен тендер на поиск дилеров JEEP в городах Днепр, Одесса, Запорожье.

Легендарный Бренд JEEP заслуженно является одним из самых известных и популярных у автомобилистов всего земного шара. Автомобили JEEP заслужили популярность автолюбителей благодаря отменной проходимости, хорошему комфорту, передовым технологиям, высокой надежности, престижности Бренда. Все эти качества гарантируют отличные продажи автомобилей JEEP – и в мире вообще, и на рынке Украине в частности. Особенно с учетом постоянного обновления модельного ряда и вывода таких важных новинок, как новое поколение JEEP Grand Cherokee, наличия в модельном ряду популярного кроссовера JEEP Compass, а также культового внедорожника JEEP Wrangler.

Осенью 2021 года в украинской истории JEEP началась новая глава: Бренд вошел в «семью» представительства Stellantis Украина. Выступать импортером JEEP в Украине – это большая ответственность, но также и большие возможности для бизнеса. Одним из первых шагов представительства Stellantis в Украине является расширение дилерской сети и поиск надежных партнеров, которые достойны стать дилерами JEEP в крупных украинских городах: Днепр, Одесса, Запорожье.

Конкурс на вакансии новых дилеров уже открыт, среди основных требований:

– опыт работы в автомобильном бизнесе;

– наличие команды специалистов по ведению автомобильного бизнеса;

– земельный участок под строительство автомобильного центра либо уже существующий 3S-центр (Sales, Service, Spare parts);

– шоу-рум площадью не менее 200 кв. м для экспозиции автомобилей;

– авто-мойка, сервисная зона, склад запчастей, места под парковку автомобилей клиентов на территории комплекса.

Заинтересованных кандидатов на статус дилера JEEP, которые соответствуют всем требованиям, просим высылать презентацию с описанием центра на электронную почту [email protected] . Заявки принимаются до 20 января 2022 года.

По уточняющим вопросам можно обращаться на вышеуказанную электронную почту либо по телефону 095 847 27 27 (контактное лицо – Дмитрий Шейкман).

Давайте напишем новую историю успеха JEEP в Украине вместе! Присоединяйтесь к созвездию Stellantis и зажгите свою звезду и вы.