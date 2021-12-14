Ждем в Украине: новейший кроссовер Jetour попал на фото – выглядит отлично

Новинке обещан автопилот третьего уровня

В портфель компании Chery входит несколько суббрендов, включая Jetour (представлена также на украинском рынке). Эта марка довольно молодая (она была основана в 2018 году) и имеет в своей линейке три кроссовера: X70, X90 и X95. В скором времени к ним присоединится стильная новинка с индексом X. Ее закамуфлированные прототипы попали в объективы фотошпионов во время дорожных тестов.

Судя по фото, новинка полностью повторит одноименный концепт, который был представлен минувшим летом. Кроссовер получил безрамочную решетку радиатора с оригинальным наполнением, которая визуально объединена со светодиодными фарами и воздухозаборником, интегрированным в бампер. На границе с капотом разместились узкие ДХО. Широкий атлетичный капот отлично сочетается с мускулистыми боками и покатой линией крыше.

Завершают современный образ выдвижные дверные ручки и зеркала заднего вида на тонких ножках. Ездит автомобиль на крупных колесах. Фотошпионам удалось сделать снимки и салона модели. В его оснащение вошла цифровая приборная панель и мультимедийная система с большим экраном, который установлен в центре передней панели. Интересно то, что у Jetour X нет блока климат-контроля, а также традиционного рычага коробки передач или джойстика.

Габариты модели пока неизвестны. Известно, что в основу нового кроссовера легла модульная платформа Kunlun. Предположительно, в движение новинку будет приводить 1,6- или 2,0-литровые турбодвигатели. Также ожидается гибридная версия на основе 1,5-литрового мотора. Особенностью новинки станет автопилот третьего уровня. Дебют модели состоится в начале 2022 года, а к концу года она поступит в продажу.