Новые Dodge Charger и Challenger подключат к розетке

Маслкары Dodge Charger и Challenger в следующем поколении лишатся не только мощного Hemi V8, а и всех двигателей внутреннего сгорания.

Ранее эта информация была на уровне слухов, а теперь ее официально подтвердил производитель, сообщает Motor1. Помимо топливных двигателей, в отставку компания отправит и платформу LX. На смену ей придет совершенно новая платформа, о которой в компании предпочли не распространяться.

Больше информации появится уже в ближайшие недели. Тогда компания намерена представить концепты электрических маскаров. А вот серийные варианты покажут не ранее 2024 года. Глава Dodge Тим Кунискис заявил, что фанатам громкого выхлопа и V8, расстраиваться не стоит, так как напоследок производитель подготовил специальную версию Challenger с 6,2-литровым мотором на борту, который будет работать на смеси E85 и выдавать 900 л.с.