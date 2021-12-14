Новые электромобили Volkswagen ID4 CROZZ Pure+ из Китая в Украине

Компания АукционАвто, объявила об увеличении поставок китайских электромобилей. «Электрокары из Китая активно покупают и мы стараемся предложить клиентам максимальный ассортимент моделей как под заказ, так и в наличии. Уже сейчас мы способны привезти абсолютно любые электрические автомобили из Китая для наших клиентов в Украину», — говорят в AuctionAuto. Одним из хитов 2021 года стал электромобиль Volkswagen ID4 CROZZ Pure+ — эксклюзивная версия ID4 для китайского рынка. В настоящее время АукционАвто ожидают поставку этих электрокаров из Китая. Часть экземпляров приобретена под заказ для клиентов. Но часть ID4 CROZZ Pure+ можно будет купить в наличии. Электромобили будут в Украине в феврале 2022 года. Запас хода — 550 км. Стоимость — $36 950.

Почему электромобили стали так популярны?

Китайские электрокары — новый бренд в автомобильном мире. Есть три причины выбрать электромобиль на рынке Китае — технологичность, разнообразие и низкие цены.

Технологичность. Китай имеет наиболее сильную и крупную экономику на планете, что позволяет стремительно развивать и внедрять технологии. Каждый год в Китае выпускают, как минимум, несколько технологических прорывов. Чего стоит электрический седан BAIC ArcFox Alpha с интеллектуальной системой Alpha-OS, умеющей распознавать лица и адаптивно регулировать работу электронных ассистентов. Или китайский электрокар NIO ET7 с аккумуляторной батареей на 150 кВтч, позволяющей двигаться более 1000 км на одной зарядке.

Разнообразие. Рынок электромобилей в Китае включает около 100 серийных моделей, в то время как в США и Европе этот показатель едва достигает 30-40 моделей. В любом сегменте авто можно найти интересный автомобиль с электрическим мотором — среди кроссоверов, седанов, внедорожников, грузовиков и хэтчбеков.

Низкие цены. Китайский автопром уже сейчас обгоняет США и Европу по технологиям, однако отличается все еще приемлемыми ценами. Чтобы вы понимали, самым продаваемым электрокаром в самом Китае является не Tesla, а бюджетная модель Hong Guang Mini EV за 4500$ от местного бренда, частично принадлежащего General Motors. Она позиционируется как «народный автомобиль для повседневного использования» и позволяет проезжать не менее 120 км на одной зарядке. Основная аудитория бестселлера — молодежь и женщины.

Какие электромобили можно купить в Китае?

На китайском рынке представлено достаточно много сильных и успешных автомобильных брендов, выпускающих электрические транспортные средства. Geely, NIO, Xpeng, JAC, BAIC, Enovate, Emgrand, NETA, Beijing. О некоторых из них уже известно далеко за пределами родной страны: китайская компания BYD заняла третье место в списке самых дорогих автомобильных производителей в 2021 году. Основанная в 2003 году, компания BYD сместила с этой позиции Volkswagen, основанный в 1937 и, в отличие от BYD, продающий почти в каждой стране мира.

Помимо локальных автомобильных брендов, в Китае хорошо представлены большие западные марки — Volkswagen, BMW, Tesla, Renault, Chevrolet, Nissan, Hyundai, Honda. Почти все из них имеют в Китае собственные заводы, на которых активно производят машины, в том числе в эксклюзивных версиях для местного рынка — в США или Европы такие авто не купить. В Китае можно купить совершенно новые электромобили Tesla Model 3, BMW IX3 и Volkswagen ID4.

Volkswagen ID4 CROZZ Pure+

Полностью электрический кроссовер от Volkswagen, разработанный эксклюзивно для китайского рынка, Volkswagen ID4 CROZZ Pure+ — первый электромобиль из Китая, который можно купить в наличии у AuctionAuto, осмотреть перед покупкой и даже устроить тест-драйв — остальные машины пока привозятся под заказ.

ID4 оснащается батареей емкостью 84,8 кВт и электромотором, которые позволяют двигаться не менее 550 км на одной зарядке. Электромобиль отличается особо вместительным салоном, с большим запасом высоты и плоским полом (батарея расположена в полу и не “съедает” пространство).

В стандартное оснащение Volkswagen ID4 CROZZ Pure+ входит:

5,3-дюймовая панель приборов

10,2-дюймовый мультимедийный дисплей

панорамный сдвижной люк в крыше

адаптивный круиз-контроль

передний и задний парктроник

бесключевой доступ

сиденья с функцией подогрева и памяти

зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

10,2-дюймовый мультимедийный дисплей Discover Pro используется для управления функциями — физические кнопки и переключатели в салоне отсутствуют. Набор цифровых ассистентов IQ.Drive также входит в стандартную комплектацию ID4 CROZZ Pure+.

Китайские электромобили имеют стандарт зарядки GB/T, который не встречается в Украине, но с каждым Volkswagen ID4 CROZZ Pure+ компания AuctionAuto предоставляет в подарок специальный переходник, позволяющий с комфортом заряжать электромобиль абсолютно на любых станциях на территории Украины.