Новые российские реалии: потерял ключи от автомобиля — ходи пешком

Россияне лишились возможности заказывать дубликаты ключей к своим автомобилям Mercedes-Benz

Экономические санкции Евросоюза начали «догонять» россиян на бытовом уровне. Как сообщил Телеграм-канал Shot со ссылкой на официальных дилеров Mercedes-Benz в России, проблемным стало не только купить фирменные запчасти, но и сделать дубликат ключей. И если с запчастями проблема заключается только в тройной цене и нескольких месяцах ожидания доставки из ОАЭ, то с ключами все обстоит гораздо хуже.

Сделать дубликат можно только в Германии, а из-за санкций Mercedes-Benz отказался сотрудничать со своими бывшими российскими партнерами. Как открыть заблокированную машину, если потерял ключ, никто не знает.

Кроме того, из-за все тех же санкций техобслуживание, диагностика и кузовной ремонт автомобилей Mercedes-Benz выросли на 20–30%. Сервисные сертификаты россиянам больше не продают, а некоторые салоны отказывают в обслуживании даже тем у кого они есть.