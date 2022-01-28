Новости Старенький Chevrolet Corvette превратили в Ferrari и продали за кругленькую сумму

Для полного превращения в автомобиль мечты понадобилось 37 000 долларов

Этот Chevrolet Corvette 1989 года выпуска официально известен под названием Brilliante. Его уникальность кроется во внешности. Это практически точная копия Ferrari Testarossa. Для того, чтобы превратить его в Ферарри понадобилось 37 тысяч долларов и много свободного времени. За создание реплики отвечали мастера Classic International.

Chevrolet Corvette установили измененные передние и задние панели, рестайлинговые двери и стальные пороги. Автомобиль укомплектовали 17-дюймовыми колесными дисками с шинами разной размерности (275/40 спереди и 315/35 сзади). Кузов окрасили в насыщенный красный цвет.

Не оставили без внимания и подвеску. У автомобиля иные амортизаторы и модифицированные пружины. Также применены проставки для увеличения развала колес.

В салоне появилось новое рулевое колесо Momo, проигрыватель CD-дисков, шесть динамиков и усилитель мощностью 100 Вт. В интерьере преобладают натуральная кожа и дерево.

Кабриолет Chevrolet Corvette стилизованный под Ferrari Testarossa приводит в движение модифицированный 5,7-литровый двигатель, выдающий 365 л.с.