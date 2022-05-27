Украинцам по другим ценам: Венгрия изменила правила продажи топлива

Венгерское правительство приняло решение об ограничении продажи топлива иностранцам. Новая норма вступит в силу с сегодняшнего дня, 27 мая 2022 года.

По словам руководителя офиса премьер-министра Гергель Гуляш, запрет будет действовать только на тех заправках, где топливо продается по фиксированной цене с государственной дотацией. На коммерческих АЗС с рыночными ценами машины с иностранными номерами будут заправлять и дальше.

Таким образом правительство Венгрии намерено побороть «‎топливный туризм»‎, который активизировался в последнее время. Ведь такая активность на рынке поставила под угрозу бесперебойное снабжение, что может привести к дефициту горючего.

В настоящее время официальная стоимость топлива на венгерских АЗС составляет около 40 грн. По ней могут заправляться только местные жители. Для иностранцев действует тариф на бензин 661 форинт за литр (54,20 грн), а на дизель – 679 форинт/л (55,7 грн).