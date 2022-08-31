Кроки до перемоги Чехия поставит в Украину танки Т-72 в обмен на Leopard 2

Вооруженные силы Украины скоро получат танки Т-72 из Чехии. Об этом рассказал Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Прагу, где он встретился с чешским премьер-министром Петром Фиалой. Количество танков не называлось, однако известно, что на вооружении чешской армии находится около пяти десятков Т-72 плюс еще свыше 60 ед. в резерве. Вместо «семьдесят вторых» Чехия получит 15 танков из Германии – 14 ед. Leopard 2 и одну ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 3 Buffel (Buffalo) на шасси Leopard 2.

Отметим, что на прошлой неделе аналогичное соглашение Германия заключила со Словакией, которая передаст нам 30 БМП-1 в обмен на 15 «Леопардов». С начала полномасштабной войны рф против Украины чешская сторона передала для ВСУ оружия и боеприпасов на сумму около 150 млн евро.