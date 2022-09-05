Новый хэтчбек Peugeot 208 получил неожиданное применение (фото)

Аргентинская компания Carrozados Rosano превратила новый компактный французский хэтчбек Peugeot 208 в катафалк. Необычный автомобиль получился вполне элегантным.

Специалисты оставили без изменений переднюю и заднюю часть машины, а вот платформу растянули на 1,5 м. Также они расширили крышу, что позволило увеличить пространство над головой и несколько улучшить пропорции. Кузов сделали трехдверным. При этом заднюю дверь изготовили на заказ.

Салон отделали белой перфорированной кожей Nаppa, а площадку для гроба выполнили из нержавеющей стали. Также добавили светодиодное освещение, что сделало пространство еще более роскошным. Между интерьером и экстерьером катафалка получился большой диссонанс, но за счет этого компании удалось предложить для него относительно бюджетный ценник.