Новый российский «прорыв»: с импортозамещением не вышло, перешли на «параллельный импорт»

В России начали продавать запчасти для автомобилей и мотоциклов по параллельному импорту

Популярная в России интернет-площадка Wildberries начала продавать запасные части для автомобилей и мотоциклов по так называемому «параллельному импорту». В частности, в перечне доступных двигатели, коробки передач, электрооборудование, детали топливных систем и рулевого управления. При чем контрафактными запчастями обеспечивают не только россиян, но и жителей соседних стран: Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.

«Наряду с запуском нового сервиса был значительно увеличен и сам ассортимент автотоваров на 1 млн наименований. В настоящий момент их уже свыше 2,2 млн, в планах компании расширить его еще в два раза в этом году», — заявили в пресс-службе ритейлера.

Легализовать «параллельный импорт, другими словами ввоз товаров без согласия правообладателя, российское правительство решило в марте этого года. А уже 6 мая был опубликован полный перечень товаров, разрешенных для ввоза по этой схеме. В него входят и автозапчасти. Только в марте-апреле на Wildberries зарегистрировалось более 106 тысяч новых предпринимателей, готовых заработать на «сером» импорте.