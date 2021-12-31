Новый Toyota Land Cruiser подготовили к суровому бездорожью (фото)

Доработать автомобиль сможет каждый желающий

Новое поколение внедорожника Toyota Land Cruiser с индексом 300 дебютировало в июне текущего года. С каждой генерацией культовый автомобиль становится все более роскошным, при этом сохраняя отличные внедорожные способности.

Австралийская компания TJM решила сделать внедорожник еще более привлекательным для любителей бездорожья и подготовила для него впечатляющий обвес и не только. В частности модели достался прочный бампер с массивной рамой, которая защищает решетку радиатора и фары.

Также рама защищает переднее крыло, пороги и часть приводной системы. Амортизаторы и пружины – новые. Дорожный просвет увеличен на 50 мм. На крыше установлен багажник со светодиодной люстрой и набором инструментов. Также в комплектацию входит тент для машины.

Все аксессуары можно будет приобрести как пакетом, так и по отдельности. Стоимость пока не раскрывается. Известно, что в продажу они поступят в следующем году.