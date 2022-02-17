Обилие дерева и скрытые ниши — так выглядит очень необычный кемпер

Его назвали в честь крошечного сумчатого животного

Mishima Daihatsu представила небольшой кемпер, который назвали в честь короткохвостого кенгуру Quokka. Своим необычным названием «дом на колесах» обязан сходству с этим крошечным обитателем Австралии, который постоянно что-то прячет в своей «сумке». Например, у кемпера есть несколько скрытых ниш, в которых спрятаны микроволновка и холодильник, но об этом немного позже.

Основой «деревянного» кемпера стал микроавтобус Daihatsu. Салон автомобиля полностью перекроили. Теперь все стены, потолок и пол отделаны натуральным деревом. Есть несколько скрытых ниш для техники. Кроме того, в полу спрятаны стол и ящики. Во время стоянки их можно использовать для обеда на природе.

При необходимости задняя часть «дома на колесах» легко трансформируется в спальное место. По размерам оно немного меньше стандартной двухспальной кровати.

В базовую комплектацию новинки включены несколько разъемов USB, бытовая розетка и 100-амперная батарея. За доплату производитель предлагает аккумулятор повышенной емкости, солнечные панели на крышу и многое другое.

За «деревянный» кемпер просят от 22 415 до 25 200 долларов в зависимости от отделки. Приобрести Quokka смогут исключительно японские покупатели.