Обновлено приложение «Воздушная тревога» – что изменилось

О начале и конце воздушной тревоги в Украине сообщает не только сирена, а и одноименное мобильное приложение. Несмотря на достаточную продуманность сервиса, Минцифры все же нашла некоторые неточности и доработала их.

В частности, в приложение добавили возможность регулировать громкость уведомления. Также создали единый Telegram-канал «Воздушная тревога», дублирующий уведомления. К тому же мобильные операторы (lifecell, Kyivstar и Vodafone) не будут снимать мегабайты, а соответственно и деньги за использование приложения. Единственное требование – должен быть доступ к интернету.

Загрузить приложение «Воздушная тревога» можно:

на iOS

на Android

на Huawei

«На данный момент приложение установили 3,5 млн украинцев. Не игнорируйте воздушную тревогу. Берегите себя и родных», – заявили в Минцифре.