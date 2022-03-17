Volkswagen и BMW остановили свои заводы – в чем причина

Мировая автопромышленность только начала восстанавливаться после пандемии и нехватки микрочипов, но война в Украине внесла свои коррективы. Из-за российской агрессии компании вновь вынуждены сокращать производство. Все дело в том, что на территории нашей страны находится около 40 заводов по выпуску комплектующих для машин.

В числе первых о временной остановке своих европейских заводов объявили BMW и Volkswagen. Это связано с нехваткой жгутов проводов (в каждом автомобиле их около 5 метров), которые поставлялись с украинских предприятий. По оценкам AutoAnalysis, на нашу страну приходится около пятой части европейских поставок элементов проводки. Увы, быстро найти замену мировым автогигантам не удалось, так как эти элементы изготавливаются на заказ.

Как заявили представители компаний, они уже начали работать над альтернативами, но для этого потребуется время. Пока решение данного вопроса не найдено им пришлось пойти на радикальные меры и приостановить работу некоторых предприятий.

Известно, что несмотря на военные действия, некоторые производители в Украине уже начали возобновлять работу. Пока они работают не на полную мощность, но уже готовы отдать небольшую партию продукции.