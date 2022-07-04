Очередь на электрический Hummer растянулась на 17 лет

Количество заявок на возрожденный пикап и построенный на его основе электрический внедорожник достигло 77 тысяч

Новый электрический пикап GMC Hummer собрал 77 000 заявок. Но General Motors пока не удалось нарастить производство, достаточное для удовлетворения такого ажиотажного спроса. Сейчас обновленный завод концерна в Детройте выпускает около 12 пикапов в день. Более чем за шесть месяцев GM так и не удалось повысить производительность линии.

Для сравнения, Ford выпускает в среднем около 150 пикапов F-150 Lightning. Производство модели на заводе в соседнем Дирборне (штат Мичиган) началось в апреле этого года. Стартап Rivian в первом квартале 2022 года собрал около 2500 пикапов R1T. И это при том, что на конвейер он встал практически одновременно с GMC Hummer, в конце 2021 года.

Несмотря на явное опережение конкурентов, в General Motors утверждают, что за все идет по плану. Медленное наращивание темпов поясняют желанием обеспечить высокое качество при внедрении новой платформы для электромобилей. Уже во второй половине года завод GM Factory Zero, модернизация которого обошлась 2,2 млрд долларов, «резко увеличит производство».

Как сообщается, к концу лета GM планирует начать использовать собственные аккумуляторные батареи с нового завода в Огайо. Эту площадку концерн построил совместно с южнокорейской компанией LG Energy Solution. Сейчас пикап комплектуют аккумуляторами, произведенными на заводах LG. Ожидается, что к концу 2022 года поставки вырастут до 1000 единиц. Насколько успешным для GMC Hummer был второй квартал, мы узнаем в ближайшее время.

Официальная премьера GMC Hummer состоялась в апреле 2021 года во время полуфинала March Madness, чемпионата американских колледжей по баскетболу. В топовой версии пикап получил трехмоторную силовую установку отдачей 1014 л.с. и 15 592 Нм крутящего момента на колесах. С места до 96 км/ч автомобиль ускоряется за 3,0 секунды. Запас хода — около 560 км. Зарядное устройство топ-версии поддерживает напряжение до 800 В и мощностью 350 кВт. 10 минут зарядки хватает на 160 км пути. Стоит такой пикап 113 тысяч долларов и именно он выйдет на рынок первым.

Базовый Hummer EV2 с двумя моторами (634 л.с. и 10 033 Нм ), запасом хода 400 км и зарядкой на 400 В ожидается весной 2024 года. Он стоит 84 650 долларов. Между ними есть еще трехмоторная версия Hummer EV3X с ценником в 100 тысяч долларов и двухмоторная Hummer EV2X за 90 тысяч.