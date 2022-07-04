«Люксоптика» надає благодійну допомогу ліками на 15 млн грн медичним закладам Харкова

Всеукраїнська мережа оптик «Люксоптика» надає міській клінічній багатопрофільній лікарні № 17 та міській поліклініці № 22 Харкова лікарські засоби вартістю майже 15 млн гривень. «Люксоптика» надає допомогу закладам охорони здоров’я на запит Харківської військової цивільної адміністрації.

Заклади охорони здоров’я Харкова, яким доставляють благодійну допомогу, розподілятимуть лікарські засоби серед інших лікарень та поліклінік Харкова, враховуючи потреби установ.

«Компанія — зі своєю країною та зі своїми людьми. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії, ми почали програму соціальної допомоги військовим — передаємо контактні лінзи, окуляри, перевіряємо зір. Чому саме Харків? Цей регіон на передовій, і там є багато як цивільних, так і військових, які потребують допомоги. А ще наша компанія родом із Харкова. Там була відкрита перша “Люксоптика”, більшість нашого топменеджменту — харків’яни. Доставку допомоги узгоджували з мером Харкова. Завдяки фармацевтичній компанії “Дарниця”, у яких закупили основну партію ліків, додаткову частину ліків ми отримали безплатно — у якості знижки від компанії. За це дуже вдячні нашим партнерам», — розповідає CEO компанії Олексій Свистун.

Ігор Терехов, міський голова Харкова зазначив: «Ми щиро вдячні за те, що компанія направляє допомогу для харків’ян та наших військових, та за злагоджену співпрацю. А також за те, що вантажі доставляють, не зважаючи на безперервні обстріли та небезпеку у місті. Впевнений, завдяки підтримці, ми вистоїмо та неодмінно переможемо».

Нагадаємо, в період з 1 березня до 31 травня, «Люксоптика» безкоштовно надали ЗСУ:

35 404 контактних лінз та розчинів,

9 511 оптичних лінз і оправ,

2 000 балістичних окулярів,

1 043 інших товарів для зору.

3 923 військовим компанія безкоштовно перевірила зір й продовжує це робити.

Щоб перевірити зір безкоштовно, треба завітати до Люксоптики. Для максимальної зручності варто записатися до офтальмолога завчасно за посиланням.

Щоб отримати контактні лінзи чи окуляри, можна звернутися через волонтерські організації чи безпосередньо за телефонами:

Черкаси +380968187868, Ірина;

Полтава +380672243682, Анастасія;

Одеса +380672243592, Ірина;

Львів, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Луцьк, Рівне (по можливості), Ужгород, Мукачево, Дрогобич, Івано-Франківськ (по можливості) +380673272848, Сергій;

Запоріжжя +380970141620, Олена;

Житомир +380672496237 ТРЦ «Глобал UA», +380672496218 Київська, 29;

Вінниця +380672496238 ТЦ «Мегамолл»;

Дніпро +380679695556, Юлія;

Умань +380678634346;

Київ 0 800 30 98 97.

Деталі — на сайті «Люксоптики» luxoptica.ua.