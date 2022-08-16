Автомобили Ford получат «умные» фары – в чем их особенность

Компания Ford работает над созданием светодиодных фар нового поколения, которые сделают вождение в темное время суток более безопасным. Такие фары будут не только освещать дорогу, а и помогать водителю ориентироваться на местности.

По данным пресс-службы американской компании, новая оптика сможет проецировать на дорожное полотно прямо перед автомобилем различные предупреждающие знаки. Это могут быть как пиктограммы, которые уведомляют о гололедице или резком повороте, так и более сложные изображения, предупреждающие о других участниках движения – пешеходах, велосипедистах или припаркованной машине.

Среди другой полезной информации, которая может быть передана на дорогу, — ограничение скорости и руководства, помогающие водителям оценить, будет ли достаточно места для парковки его машины. Также фары смогут рисовать пешеходные переходы, которые плохо видно на дороге. Эта опция будут полезна как водителям, так и пешеходам.

В компании отметили, что эта технология пока находится на стадии испытаний и когда она станет серийной – неизвестно. Точно можно сказать лишь то, что первыми ее получат премиальные модели Ford и Lincoln.