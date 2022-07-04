Офіційний дистриб’ютор «Mitsubishi Motors» в Україні підтримає гуманітарні проєкти благодійної ініціативи «Паляниця» на суму 2 мільйони гривень у липні

Офіційний дистриб’ютор автомобілів ТМ «Mitsubishi» в Україні ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» продовжує надавати допомогу постраждалим від війни в Україні. У липні компанія підтримає гуманітарні проекти благодійної ініціативи «Паляниця» (БО “ЛІТЕРАРУМ КУПІДУС”) на суму 2 мільйони гривень.

«У липні благодійна ініціатива «Паляниця» має на меті виконати важливу місію із допомоги людям на звільнених з окупації рф територіях України медикаментами та їжею, які є в наявності від донорів*. Завданням дистриб’ютора Mitsubishi Motors в Україні зараз буде покрити витрати на зберігання та логістику, щоб допомога своєчасно потрапила до українців, які наразі страждають від бойових дій і найбільше її потребують», – прокоментував Денис Драч, співзасновник благодійної ініціативи «Паляниця» та Виконавчий директор ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА»**. – «Слово «доставка» під час війни звучить занадто коротко й просто. Адже кожен гуманітарний вантаж проходить від нашого [БО “ЛІТЕРАРУМ КУПІДУС”] хабу у Львові до гарячої точки значно довший шлях, й зазвичай це справжній виклик для водіїв, волонтерів та усієї нашої команди. Тому фінансова підтримка саме безперебійної логістики гуманітарних вантажів вкрай важлива».

«Компанія Mitsubishi Motors в Україні продовжує підтримувати благодійні ініціативи «Паляниці», направляючи значну частину прибутку на допомогу постраждалим українцям, які знаходяться в місцях, де немає навіть можливості придбати продукти харчування або медикаменти. При цьому, ми продовжуємо сплачувати всі податки та підтримувати нашу офіційну дилерську мережу Mitsubishi Motors в Україні», – додає пан Йошіто Ішіда, Генеральний директор ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА».

Від початку війни «Mitsubishi Motors» в Україні вже реалізувала декілька соціальних ініціатив для допомоги постраждалим, а саме: у березні 2022 року допомогу у розмірі 3 мільйони гривень було перераховано до 3-х лікарень в 3-х містах України в якості підтримки роботи лікувальних закладів та їх персоналу задля лікування поранених бійців. У квітні цього року ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» закупила 100 медичних аптечок для екстреної першої допомоги при пораненнях. Наступним кроком компанії у травні-червні цього року було забезпечення харчуванням жителів деокупованих населених пунктів у зоні бойових дій та прилеглих до них територій. На закупівлю продуктових наборів було зібрано та направлено близько 2 мільйонів гривень. І на цьому компанія не зупиняється та планує продовжувати допомагати та підтримувати тих, хто сьогодні найбільше цього потребує.

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