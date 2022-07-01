Офіційний дистриб’ютор Mitsubishi Motors в Україні продовжує допомогати переселенцям

Офіційний дистриб’ютор автомобілів ТМ «Mitsubishi» в Україні ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» разом із благодійним фондом «Паляниця» (БО “ЛІТЕРАРУМ КУПІДУС”) допомогли продуктовими наборами більше 2000 ВП родин з тимчасово окупованих територій України.

У період з 15 травня по 30 червня 2022 року включно, суму у розмірі 250,00 гривень від кожного замовлення на сервісне обслуговування або ремонт автомобіля ТМ «Mitsubishi» з використанням оригінальних запчастин Mitsubishi** в сервісних центрах офіційної дилерської мережі Mitsubishi Motors в Україні було перераховано на допомогу постраждалим від війни.

Таким чином, у межах цього благодійного проєкту, компанія ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» пожертвувала більше 50% прибутку з доходу отриманого від післяпродажного обслуговування у зазначений вище період, що дозволило зібрати та передати близько 2 мільйонів гривень. Ця сума пішла на продуктові набори для внутрішньо переміщених родин з тимчасово окупованих територій України.

«Ми пишаємося, що вдалося зробити свій внесок у забезпеченні харчуванням постраждалих українців з деокупованих населених пунктів, – прокоментував пан Йошіто Ішіда, Генеральний директор ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА». – Нам вдалося зібрати майже 2 мільйони гривень у рамках благодійного проєкту та разом із фондом «Паляниця» закупити на зібрані кошти 1200 продуктових наборів, а також вдалося долучитися до придбання ще 1000 наборів, які сформував фонд».

Усі придбані нами продукти харчування були доставлені у містечка та селища Харківської, Сумської, Миколаївської та Запорізьких областей, які найбільше постраждали та наразі зазнають значних втрат та руйнувань у результаті військової агресії рф на території України.

«Ми не плануємо на цьому зупинятися та у липні 2022 року плануємо продовжити допомагати та вже готуємо чергову ініціативу, – додав пан Йошіто Ішіда, – Звісно, наша увага також постійно прикута до підтримки наших співробітників».

Тримаємось разом!

Слава Україні!

* Точна сума пожертвування становить 1,9 мільйони гривень

** Мається на увазі будь-яке платне сервісне обслуговування або ремонт автомобіля ТМ «Mitsubishi» у авторизованих сервісних центрах дилерської мережі «Mitsubishi Motors» в Україні, під час якого було/буде використано оригінальні запчастини ТМ «Mitsubishi» на суму від 250 грн. (включаючи ПДВ 20%) і вище.