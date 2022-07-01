Без сенсорных экранов — главный дизайнер DS рассказал о будущих автомобилях марки

Сроки появления первого «революционного» автомобиля DS пока не называются

Новые автомобили DS лишатся сенсорных дисплеев. Об этом в интервью Autocar рассказал главный дизайнер марки Тьерри Метроз. По его мнению, закрывать приборные панели экранами «немного глупо» и «не очень сексуально».

Метроз и его команда намерены «революционизировать» интерьеры автомобилей бренда, заменив дисплеи чем-то «менее навязчивым» и добавляющим «больше спокойствия». Сейчас специалисты DS заняты поисками технологии, которая сможет заменить многочисленные дисплеи и при этом обеспечить водителя всей необходимой информацией.

«Наша цель — удалить все экраны в будущих интерьерах. Проблема с экраном заключается в том, что когда вы его выключаете, остается прямоугольная черная поверхность со всеми отпечатками пальцев. Это не очень сексуально и это не роскошь», — сказал он.

Также Метроз намекнул, как могут выглядеть будущие модели марки. Напомним, что с 2024 года бренд станет полностью электрическим. По словам дизайнера, поскольку электромобилям не нужен передний воздухозаборник, это позволяет «усилить сигнатуру передних фар» и работы в этом направлении уже начались. Также появилась возможность спроектировать огни вокруг эмблемы и создать новый световой эффект на передней части.

В качестве примера дизайнер привел электрический концепт DS Aero Sport Lounge 2020 года. Шоу-кар выделялся оригинальным решением дизайна передней части кузова с большим экраном. За ним скрывался массив датчиков. Матричные фары, соединенные со световыми панелями, создавали дизайнерскую подпись бренда.